美國這週末在多個州發生槍擊，包含賓州的費城及田納西、維吉尼亞、亞利桑那、南卡羅來納、密西根等州，至少共造成12人死亡、數十人受傷。

路透社引述WEYI電視台指出，最近一樁槍擊是今晨發生於密西根州沙吉諾（Saginaw），造成3死2傷。當地警方表示，與週末其他幾起槍擊殃及無辜者不同，沙吉諾槍擊的5名死傷者都是駁火的一分子。

「紐約時報」指出，儘管傳統上全美在入夏後槍擊事件會開始升溫，但在不久前才發生紐約州水牛城疑為仇恨犯罪的10死槍擊、德州尤瓦爾迪（Uvalde）21死小學槍擊和奧克拉荷馬州杜爾沙市（Tulsa）疑醫糾釀5死槍擊後，週末的連環槍擊案仍讓人震驚。

紐時報導，4日晚間兩名以上男子之間的爭吵讓費城一條熙來攘往的街道成為戰場，吵架者拔槍瘋狂朝對方開火，造成至少3死及12人受傷。

按追蹤槍擊死亡的非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）說法，這不過是費城從3日到4日間的第10件槍擊。其他9起在費城的槍擊每件都有1人受害，其中1人死亡。

在費城從事收銀員的陳先生工作如常。儘管不到兩天當地連傳10起槍擊加上全美槍擊頻傳讓他略顯緊張，但他毫不感意外，說「這種事隨時都會發生，但日子還是得過」。

費城鬧街槍擊案發幾小時後，田納西州的查塔努加（Chattanooga）也發生一起酒吧外的大規模槍擊，同樣釀3死，其中一人是在亂陣裡遭車撞死，另有14人受傷，大多是槍傷。

維吉尼亞州鳳凰城的徹斯特（Chester）、南卡的薩莫頓（Summerton）則都發生樂極生悲的派對大規模槍擊，兩地共造成至少2死及22傷，傷者裡不少是慌亂逃離時遭車撞傷的未成年人。

3日徹斯特的槍擊發生在一處長條購物中心停車場的派對，1名14歲少女中彈身亡、8人遭槍傷；4日晚間薩莫頓則是一場畢業派對發生槍擊，1人死亡，其他傷者年齡在16到21歲不等。

非營利組織「槍枝暴力檔案」今年到目前在全美已記錄達240起大規模槍擊案（指的是死傷4人以上的槍擊）；美國進入COVID-19疫情以來槍擊案有急遽攀升之勢。（譯者：陳亦偉）1110606