台新投顧指出，台股於5月中旬落底，迄今連續三周收漲，呈現量縮打底格局。目前電子與傳產指數攻抵季線，然加權指數萬七上方套牢壓力沉重，仍需一段時間方能站上。但看好6月股東會旺季的股東會題材股、高殖利率股及進入旺季效應的PCB股族群。

台新投顧分析，6月初以來，外資維持賣超，但金額明顯縮小，且期貨自五月中旬開始轉為淨多單，顯示外資已逐漸翻多。進入6月後，股東會為重頭戲，留意管理層之營運展望。現階段外部不確定因素仍多，股市緩步攻堅機率較高，操作上留意殖利率至少3％以上的成長股，可兼顧風險與報酬。

另外，台新投顧也指出，PCB業者生產逐漸回到正軌，5～6月拉高產能利用率，有望達成原先業績指引。受惠資料中心資本支出提升及缺料緩解，預估2022年伺服器市場出貨量較前一年成長7％，消除伺服器拉貨放緩之疑慮。蘋果（Apple）第一季推出平價iPhone SE，下半年新機鏡頭升級，將刺激銷量，預估2022年整體iPhone出貨年增2.5％。