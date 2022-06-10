兄弟終須一戰，牽涉長榮集團上兆資產走向的長榮鋼鐵股東會，今日全面改選董事，結果由大哥派勝出，所提名的林耿立、柯麗卿、維達開發(股)公司代表人李孟玲等三人上榜，再加一席獨立董事雙榜律師事務所主持律師連元龍，另三席由弟弟派搶下。由於長榮鋼未變天，預料明年長榮航空改選應能平穩度過，短期內暫無海空分治跡象。

長榮鋼股東會電子投票結果9日揭曉，投票率僅有3.1％，研判全為外資所投下，外資也高度依循ISS機構投票的建議，全數支持長榮哥哥派張國華。兄弟兩派則諜對諜，雙方都「蓋牌」，讓今日現場瀰漫山雨欲來之勢，堪稱史上最撲朔迷離的一次。

改選結果出爐，哥哥派提名7席上了4席，分別為繪公司代表人林耿立、繪公司代表人柯麗卿、維達開發代表人李孟玲及獨立董事雙榜律師事務所主持律師連元龍。弟弟派提名8席上了3席，其中長榮國際、凱明投資權數相同，抽籤擇一；獨立董事為中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。

長榮鋼今日股東會改選4席董事及3席獨董，合計7席，由於兄弟兩派在檯面上的持股相當，估各擁4成股數，實力過於接近，若配票策略稍有不慎，有可能全輸，搞到一席都拿不到，業界分析為降低風險，雙方均採取贏得過半席次為主要策略。