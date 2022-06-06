阮綜合大腸直腸外科醫師林順久提醒，魚刺有機會從食道一路進入6至7公尺跑到肛門，造成難以想像的傷害。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

57歲江姓婦女呼吸急促、休克被家人送急診，電腦斷層掃描後發現江婦右臀發炎紅腫，還有一根4公分長魚刺卡在肛門口處，橫叉突破直腸造成感染，導致周邊嚴重發炎、併發敗血性休克。醫師緊急替她插管維持呼吸、清創並造人工肛門，住院治療40天後終於痊癒出院。

阮綜合大腸直腸外科醫師林順久表示，民眾誤吞魚刺病例時有所見，有患者肺炎感染，檢查發現竟是雞骨頭從食道進入胸腔造成。也喝到爛醉的民眾吞嚥2公分魚刺、插入舌頭完全沒知覺，清醒後才痛到話都講不出來。

林順久表示，江婦患有嚴重牙周病且缺牙，送醫前二、三天疑似用餐不慎、誤吞魚刺，當下未有不適，以為會自然排出就不在意。沒想到，魚刺一路經過食道、胃部、小腸和大腸，卡在直腸靠近肛門處還穿破，造成排泄物外洩、細菌感染，導致右臀筋膜感染發炎。江女本身體弱抵抗力差，病情也迅速惡化還併發敗血症，到院後立刻為她插管維持生命體徵。

待江婦病況稍微穩定後，林順久隨即為她進行第一次清創手術，同時做右側橫結腸造廔口（人工肛門）將排泄物分流，避免重複感染。歷經數次進行清創，江婦住院治療40天後痊癒出院。但她發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致不可逆的尿毒症，須終身洗腎。

林順久提醒，缺牙或戴假牙的民眾除了要當心或避免食用糯米軟Q類食物，更要小心帶刺魚類。雖然小魚刺會被胃酸分解，但質硬又尖長魚刺，有機會從食道一路進入6至7公尺，跑到肛門，造成難以想像的傷害。若民眾不慎吞入骨頭或魚刺，應該向專科醫師求助，以免小事變大病。