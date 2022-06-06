上市櫃公司本周起將密集公布5月營收，由於大陸上海封城，將對台商相關電子科技業供應鏈5月營收影響，市場法人普遍不看好5月整體營收表現，但建議留意個別公司力甩「五窮六絕」魔咒，5月營收淡季不淡效應，股價將有亮眼表現。

國票投顧表示，接下來進入台股重量級法說會、除息及股東會旺季，建議可留意相關個股，以本周法說會來說，6日有中美晶，7日有聯電、台達電、臻鼎-KY，8日有玉山金，9日有瑞昱及貿聯-KY，接下來是10日舉行法說會的富邦媒。

至於重量級除息股，國票投顧表示，包括8日將除息5.5元的慧洋-KY，9日將除息5元的聯強及險息2.3元的元大期，10日則有除息13元的台驊投控及除息4.5元的惠普。

至於台股重要股東會方面，國票投顧統計，6日有佰鴻、基亞、點晶、順達、振樺電、寶隆，7日有是方，8日有台積電、大立光、聯詠、華碩、瑞昱、國巨、同欣電、健策、精測、金像電、全新、凌陽、鈺太、中磊、台化、榮成、裕民。

9日有碩禾、祥碩、敦泰、華通、撼訊、致新、元晶、台塑、台玻、豐興，以及10日有微星、建準、宏碁、健和興、世芯-KY、南亞、正隆、新興、元大金、大亞、長榮鋼、台康生等，股東會將熱鬧登場。