健和興(3003)股東會通過每股配息1.7元，健和興前5月合併營收為20.36億元，年增9.36%，健和興表示，今年下半年營運可望延續往年趨勢比上半年好，全年業績可望挑戰歷年新高。

健和興今天舉行股東會，健和興近幾年朝綠能儲能及電動車產品布局，目前擁有各式車用連接器及電動車充電連接器，以及低電壓連接器、高壓大電流連接器等全系列綠電儲能連接器，其中儲能部分，健和興客戶包括大陸前三大儲能系統商，以及大陸、歐洲及美國基礎設備商、太陽能/風能供應商，受惠各國基礎建設及智慧電網建置，綠能/儲能產品占健和興營收比重已達70%，與電動車/充電樁成為健和興營運成長兩大推手，公司業績亦隨著儲能及電動車熱潮成長。

健和興自結前4月稅前盈餘為4億9655萬元，每股稅前盈餘為3.2元，大陸上海等華東地區全面復工，健和興5月合併營收回升至4.51億元，月增13.84%，年增10.97%，為今年單月新高，亦是歷年同期新高，累計前5月合併營收達20.36億元，較去年同期成長9.36%。

目前健和興儲能產線為2條，為因應客戶需求，健和興於台灣及大陸兩個廠區增加設備擴大產能；健和興也計畫建置新廠，主要用於充電槍產線，預計第2季動工，明年第2季完成；健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。

健和興今天股東會通過2021年財報，2021年合併營收為47.92億元，年增41.66%，營業淨利為11.21億元，年增88.15%，稅後盈餘為7.84億元，年增113.54%，每股盈餘為4.98元。