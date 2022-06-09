豐興(2015)周四舉行股東會，每股配發普通股現金股利5元，並於5月6日全數發放。以周三收盤價78.2元計算，現金殖利率6.39%。豐興預計111年鋼品銷售量將與110年相當，今年全球景氣樂觀，鋼鐵的前景可以因此受惠，111年度仍可以審慎樂觀以待。

日前已公布5月財報，豐興5月營收37.73億元，年增10.79%、月增2.98%，單月自結合併營業利益3.41億元，年減15.8%，稅前淨利為3.61億元，月減1.36%、年減11.51%，每股稅前淨利約0.62元。累計前5月合併營收173.85億元，年增21.82%，營業利益17.67億元，年增13.56%，稅前淨利18.74億元，年增16.76%，每股稅前淨利約3.22元。

111年度全球鋼鐵產業仍受到CVID-19疫情的陰影籠罩及110年11月剛落幕的聯合國氣候峰會各國達成協議，將鋼鐵產業列為優先減碳目標的影響下，存在著諸多的不確定性，彼此依舊存在著激烈的競爭。依世界鋼鐵協會110年10月公布之預測數據，繼110年全球鋼材需求增長4.5%、111年將繼續成長2.2%。豐興在條線工場改造完成後，持續朝高階鋼種及用途領域之市場積極發展；另新鋼筋工場正式量產後，在政府持續推動基礎建設與公共工程、並加上台商回流建廠、外商加大在台投資及電子大廠的持續擴廠需求，冀望111年整體需求可維持穩定，預計111年鋼品銷售量將與110年相當。

豐興重要產銷政策，生產方面，持續依客戶需求進行新製品的開發，擴大產品組合，並配合生產計劃靈活調度，以滿足客戶需求。鋼筋工場穩定量產，透過直接軋延以提昇成品品質並節省能源耗用，降低生產成本、提高公司的競爭力。銷售部分，積極參與公共工程及重大廠建案的投標，並透過加大與加工廠的合作力度及開發新客戶，積極爭取訂單以提高鋼筋市場佔有率。公司持續拓展成品外銷市場，以達獲利最大化。與原料供應商維持長期供貨關係，以穩定貨源及品質。並提升服務品質，與經銷商及客戶建立長期的良好合作夥伴關係，以鞏固市場銷售量及佔有率。透過煉、軋鋼設備的持續改造更新及技術提昇後，以提高生產效能、進而提昇各類產品品質，圓棒產品亦將持續研發切入更高階及更廣大的用途領域。

109年度第四季起，鋼鐵景氣及鋼價出現谷底翻升，並延續至110年度。國際研究機構紛紛上調2022年全球景氣，鋼鐵的前景可以因此受惠，111年度仍可以審慎樂觀以待。惟鋼價在歷經一年多的的大幅上漲後，從110年度第四季起又開始出現大幅波動的狀況，各鋼鐵廠未來在經營上的挑戰仍巨大。此外，目前國際潮流要求企業在追求營運成長同時，亦須兼顧ESG議題。豐興於110年10月成立「淨零排放推動小組」，由董事長為召集人，整合勞安衛、生產、技術及原料採購等相關單位，致力於製程改良、提升能源效力、採用再生能源及選用高品質原料等，評估檢討導入各項可能方案，以期達到2050淨零排放的目標。