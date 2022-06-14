唐榮(2035)周三召開股東會，票決承認公司110年12月31日待彌補虧損為17億7358萬1252元。公司前5月營收68.20億元，年增19.06%。鑑於全球嚴峻多變的產經環境，包括鎳價大幅波動、高通貨膨脹與供應鏈瓶頸延長壟罩、碳中和永續轉型等，是挑戰也是機會。111年度公司將以本業持續穩定獲利，彌補累積虧損，確保財務結構健全，搭配營運結構調整，以強化公司本業競爭力；同時設法提升土地資產活化效益，逐年增加營業外收益，改善公司整體營運績效。

唐榮強化產銷存運作，監控計畫目標確保本業營運績效目標，穩定年度毛利率並創造本業獲利為目標，強化財務監控及示警機制，控制財務風險，目標穩定財務體質維持財務安全，持續每月監控流動比率、負債比率、年度營業現金淨流入等指標。公司也擬活化閒資產，提升業外固定收益，目標降低閒置資產占比，增加年度租金收入，降低稅賦成本。

唐榮111年度產銷規劃為21.6萬噸，即每月生產銷售量設定目標為1.8萬公噸，並藉由調整產品銷售結構，提高1000噸級(含以下)級別客戶佔比以增加銷售單價與客戶群，加強庫存鋼捲監管，拓展利基產品產銷，朝提高獲利、降低閒置產能損失為目標。唐榮持續強化產製及銷售差異化/客製化高附加價值之利基產品，如3呎料、電梯P料、301鋼種、硬板、430、N01、客製化產品等。並且善用各國傾銷稅豁免量及歐盟熱軋銷稅推展外銷，積極尋求拓展外銷市場契機，滿足國外客戶訂單需求。

唐榮採購部分，建立煉鋼自製原料成本與外購黑皮鋼捲成本比較分析機制，掌握具競爭力之原料採購。以及建立鎳基、鉻基等主要原料價格走勢預測機制，供採購時機點之決策參考。

展望111年度策略與盈餘目標，短期內最關鍵還是持續優化通路及客戶結構以取得最有利銷售價格，同時爭取穩定銷售量以確保產銷平衡，並彈性運用自煉、外購多元料源靈活策略，以降低料源成本，三管齊下以確保本業穩定獲利；此外，善用公司既有資源，降低閒置資產比率，設法提升資產活化效益，逐年增加長期穩定營業外收益，以挹注公司整體營運績效。