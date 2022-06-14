東明-KY(5538)周二召開股東會，每股配息3.2元，以周二收盤價48.6元計算，現金殖利率6.58%。除息交易日為7月8日，最後過戶日為7月11日，停止過戶期間為7月12日至7月16日，除息基準日為7月16日，現金股利訂於8月10日發放。

東明-KY任期屆滿，董事(含3席獨立董事)全面改選，四席董事全數續任，為董事長蔡清東、Tong One Holdings Limited代表人蔡弘泉、Richard International Co.,Ltd代表人蔡易庭、柯文玲；獨立董事則為王世坤、楊博閔、陳勇龍。並由董事會推選董事長，由蔡清東續任一職。

展望今年，111年度新冠疫情與國際戰事等諸多不確定因素短期將持續存在，影響程度尚待觀察，因全球主要市場開放政策方向不變，整體市場有利於東明-KY業務發展。民國111年度緊固件與線材新廠陸續完工投產後將提高產量，配合通路事業部提升各類服務內容並深化與客戶合作關係，預計111年出貨量將穩健增長。