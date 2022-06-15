隨著疫情改變民眾生活模式，加速網路規格升級，加上廠商回台投資持續進行，及網通晶片短缺問題逐步緩解下，今年台灣網通設備業產值可望續創新高，網通股今扮演台股多頭指標之一，譁裕(3419)大漲6.5%，正文(4906)一度大漲逾5.5%，惟盤中漲幅收斂到1%~1.5%，正基(6546)、昇達科(3491)走揚逾3%，明泰(3380)、兆赫(2485)、耀登(3138)、訊舟(3047)等也均上揚1%~2%不等。

經濟部數據指出，110年通訊傳播設備業產值達1767億元，為近5年新高，年增加8.7%，連續3年正成長，今年1-3月通訊傳播設備業產值500億元，年增26.6%，持續表現亮眼，惟觀察到，電話及手機業與網通設備業發展呈現兩樣情，隨著國際手機大廠競爭激烈，近10年平均每年減幅高達47.9%，今年1-3月產值較去年同期續減44.5%，但網通設備業，自Covid-19疫情爆發，帶動遠距商機及數位轉型需求快速成長，加上智慧家電、物聯網等新興科技應用持續拓展下，推升110年產值達1,760億元，創下歷史新高紀錄，年增10.1%，連續3年正成長，今年1-3月續增26.9%。

經濟部認為，受到美中貿易爭端加速全球供應鏈重組，廠商陸續移轉生產重心，擴增國內生產比重，將使網通設備業主要產品產值明顯提升。隨科技進步以及數位化、物聯網的普及，從個人、家用到企業之網路資訊傳輸量增加，加以疫情改變民眾生活模式，遠距網路服務應用提升，加速網路傳輸規格升級之需求，促使相關網通設備需求活絡，另外，在廠商回台投資持續進行，及網通晶片短缺問題逐步緩解下，預期我國今年網通設備業產值可望續創佳績。