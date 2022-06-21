經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦「2022年東南亞疫後內需Hybrid拓銷團」於6月17日完成全數洽談，鎖定疫後經濟反彈強勁的菲律賓、越南及馬來西亞市場，拓銷產業聚焦於消費產品。貿協表示，原定三日之線上洽談，因越南買主報名踴躍，另於6月17日緊急加開場次以符合買主需求；合計吸引近180家買主與30家台灣廠商洽談，洽談場次超過400場，促成商機近1200萬美元。

貿協提及，此次活動參與廠商皆表示洽談成果豐碩；Hybrid拓銷團於線上洽談後，貿協將另為後續有意出訪該三國家的廠商安排客製化海外媒合服務，以協助企業提高洽談成功機會。

隨各國邊境解封，為迎接國內外經濟復甦帶來的需求，此次活動吸引三國各行業專業買主參與，邀請到菲國最大貿易商Handyware Philippines，以及具20年製造高品質食品經驗的Centennial Food Corporation。越南站則有動物醫藥專業買主Anicare Veterinary Medicine Company及資通訊買主GOMHANG參加。馬來西亞重要買主則包含在馬國、新加坡及柬埔寨經營超過數百間通路的BP Health Care醫療保健集團，以及食品業買主Choon Fatt Sauce Factory Sdn Bhd與我商商談。

參與活動的廠商產業包括食品飲料、醫療保健、智慧產品、綠色、居家用品、運動配件等。由於看好目標國家疫後正常生活及報復性消費趨勢，食品廠商典臻國際認為，菲國Practicable Distribution Inc.買主因在當地有實體通路，可透過其通路開拓市場。另製造可生物分解環保餐具廠商鉅田則表示，菲國環保產品市場具成長潛力，已透過在菲代理商拜會買主進行後續深度洽談。供應創傷敷料的全新生醫提到，馬來西亞買主包括Powerlife、Adventa Healthcare及Alpro Alliance等，明確提出品牌代工需求，認為後續取得設計及代工之機會相當大。供應堅果穀粉的紅布朗國際表示，越南買主積極了解健康天然食品，認為未來該市場健康食品發展空間令人期待。

此外，根據IMF預測，2022年菲律賓、越南及馬來西亞經濟成長率在東協重要經濟體排名前三高，分別為6.5%、6.0%及5.6%，疫情解封有助內需消費市場回溫，進一步反應在經濟表現上。人口方面，菲律賓及越南分別為東協第二及第三大人口國，人口紅利帶動消費購買力；又馬來西亞擁有華人及龐大的穆斯林人口，為我國廠商前進東南亞消費市場的首選市場之一。

貿協強調，「2022年東南亞疫後內需Hybrid拓銷團」為「越南台灣週」系列活動之一；6月「越南台灣週」集結三項越南市場活動接力辦理，協助不同領域台灣潛力產品於越南市場強力曝光，包括「越南ICTCOMM台灣精品館」、「2022年東南亞疫後內需Hybrid拓銷團」，以及「2022年台灣生技中醫藥東南亞線上拓銷團」，以持續強化台灣與越南經貿夥伴關係。「越南台灣週」活動則邀請主辦單位國際貿易局副局長李冠志及越南工貿部貿易促進局(胡志明市)副局長Bui Hoang Yen線上開幕致詞，雙方除祝活動圓滿成功，也盼台越雙邊未來能有更實質的合作機會，並在全球市場持續動盪下建立更緊密的合作夥伴關係。