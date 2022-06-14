韓股周二為連續第6個交易日下跌；投資人擔心美國升息幅度將超過預期，以及全球經濟的放緩。韓元兌美元持續下跌。

周二南韓KOSPI指數收跌11.54點或0.46%，為2492.97點，盤中一度跌到2457點。交易量為中等的6.612億股，總交易金額為9.80兆韓元(約76.2億美元)。

外資再次賣超2761.2億韓元，機構投資人和散戶則分別買超1846億韓元和386億韓元。

追蹤華爾街隔夜跌勢，今日最多跌1%，但是在收盤前，部分的逢低買進買盤，抵銷了一些跌幅。

Cape投資證券分析師Na Jeong-hwan說，高通膨和美聯準會可能走出的「巨大步伐」，引發人們對全球經濟衰退的擔憂。

三星電子跌0.32%，股價來到近52個月新低，為6.19萬韓元。SK海力士小漲0.1%，為9.91萬韓元。

電動車電池製造商樂金能源解決方案漲2.77%，為42.65萬韓元；該公司宣布在南韓要新建一座工廠，以生產特斯拉廣泛使用的4680電池。

母公司樂金化學上漲0.36%，競爭對手三星SDI則下跌3.28%。

韓元兌美元匯率收於1286.4韓元，較前一交易日下跌2.4韓元。