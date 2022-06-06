耕興(6146)5月合併營收為4.28億元，單月營收再創歷史新高，月增3.09％、年增27.77％，自去年12月起已連續6個月單月營收突破4億元；累計前5月合併營收為20.79億元，年增23.03％。

耕興指出，統計今年前4個月美國聯邦通訊委員會FCC 5G NR執行案件數，耕興市占率達到37.9％，不但繼續蟬聯世界第一而且還進一步大幅提升市占率，去年度耕興一整年的FCC 5G NR執行案件數市占率是27.3％。

此外，今年前4月台灣NCC 5G NR執行案件數市占率更高達51.2％，同期間統計高階網通Wi-Fi 6E在FCC執行案件數市占率成長到48.4％，足見5G NR及高階網通檢測產業，有大者恆大的趨勢。耕興指出，對於不具備完整5G NR檢測能力的同業，已無法滿足客戶對於這類高階案件需要的大產能、高技術、高資金設備投入，及無法符合客戶測試合約中，針對交期、測試數據正確性的要求，有利於耕興擴大市占率及接單。