彰化縣聯合執法取締噪音車。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣聯合執法取締噪音車。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣聯合執法取締噪音車。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局今年再新增3套固定式聲音照相系統。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

不少飆車族，駛快還要炫，改造排氣管、拉高引擎，一路狂呼疾嘯，魔音吵人，去年元旦起，環保署聲音照相科技執法上路，彰化縣環保局採移動式設備，1套告發50輛次以上，摘下全台成案率最高，今年再添1套移動式和3套固定式「聲音照相系統」，讓噪音車無所遁形。

環保局長江培根表示，屢屢接到民眾陳情汽機車噪音吵人，希望這些囂張駕車族都要付出代價，紛紛要求在周邊道路監測取締，去年採用移動式聲音照相設備，精準鎖定噪音熱區，在深夜時段長時間監測，執行41場次，告發50輛次以上，已摘下全台第一名。

江培根指出，今年再新增3套固定式聲音照相系統，預計年底在彰化市、員林市、芬園鄉139縣道等陳情熱點，架設完成，提供24小時長時間監測，讓出沒時段不固定的噪音車，通通無所遁形。並且將再新增投入1套移動式設備，進行機動式取締。

環保局強調聲音照相是以「抓吵」為原則，車輛只要沒有不當改裝或刻意拉高引擎轉速等不當操駕行為就不會有超標情形，不用擔心受罰，並統計，今年透過移動式聲音照相系統取締，截至4月底止，共執行12場次，累計開罰6輛次、通知到檢9輛次。

此外，環保局、警察局、監理站等跨單位攜手合作，於噪音熱點執行環警監聯合稽查，去年至今年4月底止，共執行27場次攔檢，攔車數達600輛以上，經檢驗不合格計8輛均依法開罰、經攔查有噪音汙染之虞計73輛，則依法通知到檢。

環保局強調，逾期未到檢或經檢驗不合格，依違反噪音管制法第13條規定裁處1800元以上3600元以下罰鍰，透過多管齊下的管制作為，今年較去年同期，檢舉案件數量下降58％，已有階段性成效。