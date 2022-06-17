日本防衛省統合幕僚監部連續公布6月12至16日中、俄海軍艦船共計約12艘左右，在日本周邊海域進行艦隊遠航訓練，日本自衛隊緊急派遣機艦、兵分兩路，一路跟監；另大陸智庫南海戰略態勢感知網站16日罕見公布澳大利亞作戰艦1艘由南海經對馬海峽北行。東北亞瞬間中、俄、日、澳等4國海軍齊聚日本周邊海域，熱鬧非凡。

首先，針對中俄澳3國軍艦動態略述如後：

先前俄羅斯太平洋艦隊情報蒐集船/80，自5月18日由日本海經宗谷海峽往西太平洋活動；6月7日復經宗谷海峽往日本海；9日繞經津輕海峽往西太平洋，12日又經宗谷海峽往日本海。

俄軍後續派遣1155型無畏級大型反潛艦1艘（543）、20380型守護級護衛艦3艘（333、335、339）、20385型守護級護衛艦1艘（337）等共5艘，6月9日航抵日本北海道以東海域；16日前述作戰艦5艘再協同1155型無畏級大型反潛艦1艘（548）、內德林元帥級導彈跟蹤船1艘，續往北海道東南，往東京東南向南航行。

中共北部戰區海軍駐山東青島、遼寧大連第1、第10驅逐艦支隊、作戰支援艦第1支隊所屬，萬噸級055型導彈驅逐艦拉薩號/102、052D型導彈驅逐艦成都號/120、903A型綜合補給艦東平湖號/902，以及情報偵測船794號，6月12至14日先後由黃海經對馬海峽往日本海北上；16日前述艦隊中794號情報偵測船與遠洋綜合補給艦902號經日本津輕海峽，往日本北海道東南向西太平洋進入；當日正逢前者俄羅斯太平洋艦隊7艘南下。中共情報偵測船與遠洋綜合補給艦看似先行作戰艦穿越津輕海峽，是否有欲與俄羅斯艦隊模擬電子戰或演練海上補給等任務，有待後續發展。

大陸智庫南海戰略態勢感知網站6月16日發布澳大利亞帕拉馬塔號（HMAS Parramatta），日前從澳大利亞達爾文港出發，先行於6月5日至10日訪問越南峴港，16日急奔到達對馬海峽，可能執行近期美軍「印太戰略」支援與訪問日本、南韓任務，亦不排除協助監視中俄海軍艦船動態。

其次，一個國家對外的軍事行動，反映出國際局勢與周邊國家的互動等情況，擬定演訓。從近期美日針對俄羅斯攻打烏克蘭，炒作「今日烏克蘭、明日台灣」，利用「中華民國」在台灣的戰略位置，推升台海緊張局勢，頻密刺激中共對台動武。

6月15日習近平與普丁通話，重申支持莫斯科方面的安全關切，這一舉動也意味中俄雙方正好在「台灣問題」上反制美日同盟、中日釣魚島（台）與俄日南千島群島島嶼爭端上，中俄雙方軍事力量的展現；再者，也不排除中俄艦隊對日周邊進行公海繞島舉措，乃是反應中美雙方近日針對台灣海峽是否為公海，意指日本海不是日本的海，並反應美澳日等軍事同盟敲鑼打鼓地「你來我經濟海空域走走，我也到你家附近去逛逛」思維的軍事角力。

只是從中俄的海軍遠海編隊組合的模式中，可以觀察到中俄水面作戰艦隊發展、海軍戰略的視角，中共海軍已經超越俄羅斯海軍。中共海軍從冷戰近岸、近海防禦，迄21世紀因為海軍軍工科技與技術發展，受益於20世紀末俄羅斯、烏克蘭技術轉移，提升「遠海防衛」戰略。反觀，俄羅斯隨著蘇聯的瓦解，軍工複合體的沒落，國防經費不足，無法維護與組建中大型作戰艦，反而從早期的「遠洋戰略」縮為「近海防禦」戰略。

俄羅斯太平洋此次編隊的編組1155型無畏級大型反潛艦與內德林元帥級導彈跟蹤船都是20世紀末70至90年代艦船，任務為遠洋作戰與導彈追蹤。反潛艦可執行強勢反潛，遠距反艦能力弱，當時是與具遠距反艦飛彈的現代級導彈驅逐艦（中共目前東海艦隊部署4艘）形成分工。

此次，俄羅斯額外派遣21世紀後新造的4艘守護級護衛艦，以形成近中程防空反艦反潛艦隊防禦，相對於中共北部戰區海軍一艘萬噸級055型及一艘052D型導彈驅逐艦（超越了俄製現代級）防空反艦戰力即已超越俄羅斯海軍編隊；再加上中共海軍現在許多作戰艦船均裝載全軍綜合數據鏈與北斗導航等系統，這方面比俄羅斯海軍存在新舊通訊與電子系統落後有明顯的進步。

最後，由於6月29日至8月4日美國邀集日本、韓國、菲律賓、馬來西亞等20多國海軍齊聚夏威夷群島和加利福尼亞州南部及周邊海域舉行「環太平洋2022」之際。依據中俄海軍去（2021）年10月中俄海軍艦船共計10艘，齊在日本海至北西太平洋，再繞行日本周邊海域一圈模式，進行中俄「海上聯合2021」。此刻，中俄海軍於日本周邊海域進行編隊航行訓練、中俄雙方遠海訓練編隊出現情報偵測船與導彈追蹤艦，是否意味今年中俄「海上聯合」演習，提前到來？還是事先暖身做準備？或與及早因應南韓、美日澳洲4國8月1至14日在美國夏威夷海域實施「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合演習，演練探測、追蹤北韓的彈道飛彈有關。

美軍軍事同盟即將在第二島鏈中心之夏威夷進行「環太平洋2022」前夕，我方須密切關注中俄軍事力量在第一島鏈動向。因為，第一與第二島鏈，兩大集團陣營軍事力量之對峙已經形成。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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