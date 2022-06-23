俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)周三表示，在西方對俄羅斯進行制裁之下，俄羅斯正調整貿易路線，將貿易和石油出口朝向金磚國家(BRICS)等新興國家。

BRICS國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

西方國家對俄羅斯實施全面制裁，包括石油禁運令。而為了渡過制裁，俄羅斯正試圖對亞洲國家建立更緊密關係，以取代對歐洲和美國等市場的流失。

在對金磚國家的商業論壇演講中，普丁表示，俄羅斯正在討論增加中國汽車在俄羅斯市場的占有率，並且對印度超市連鎖公司開放俄國市場。

普丁指出，反過來說，俄羅斯在金磚國家的影響力也在增加，俄羅斯對中國和印度的出口明顯成長。

根據中國海關資料，中國對俄羅斯原油進口，在五月為年增55%，並來到創紀錄水準，而且俄國已取代沙烏地阿拉伯，成為中國第一大原油供應國。

普丁還表示，俄羅斯正與金磚國家夥伴共同制定國際金融清算的替代機制。

俄羅斯金融支付系統正開放與金磚國家的銀行建立連線，俄羅斯的MIR支付系統正在擴大其存在。金磚國家並正在探索建立一個基於金磚國家貨幣的國際儲備貨幣的可能性。