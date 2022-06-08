國民黨團今痛批監委彈劾案審查會出席率低，還有部分監委彈劾零提案，對此，監察院反擊指出，自本屆起多位委員兼任人權委員會委員，需投入大量時間、精力在人權保障，監委未出席彈劾案審查會，多因執行其他公務非無故缺席，而提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷監察委員工作績效唯一依據，並強調五權分立分治，憲政機關間應相互尊重。

監察院指出，自本屆起多位委員兼任人權委員會委員，需投入大量時間、精力於人權保障與促進任務，以監察委員職權行使具多樣性，因監委積極行使各項職權，相關公務行程早已排定，涉及其他機關及人員，不便改期，致無法出席彈劾案審查會，而彈劾案因具機密性，審查會排定具特殊性，委員如因其他公務而未能參加，均依規定請假，非無故缺席。

監察院表示，監察委員是否立案調查、調查方式，調查結果之處理，均屬監委職權行使範疇，依調查結果，可能對事提案糾正，對人提案彈劾、糾舉，若公務人員涉有違失，但其情節輕微或非屬政務人員、高階公務人員，可能以調查報告方式，交由機關改善或自行議處，並非僅有提案彈劾一種方式，若逕以監委提案彈劾案數或參與審查會之次數，簡化為委員工作效率之依據，顯失偏頗。

監察院強調，監察院係依憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，肩負監督政府職能之責，以紓解民怨、澄清吏治、整飭官箴及保障人權為使命，積極促進政府善治，興國利民，悉依憲法獨立行使職權，並本毋枉毋縱，公正公允之態度，行使監察職權。立法、監察機關本於權力分立體制，各司其職，允應相互尊重。