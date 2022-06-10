王麗珍委員實地巡察桃園市新明公有零售市場，瞭解市場活化再利用執行情形。（監察院提供）

監察委員王麗珍今（10）日巡察桃園市，於觀音區公所受理民眾陳情，隨後前往里海學堂實地瞭解草漯沙丘、觀新藻礁生態保護復育、海岸汙染防治及監測情形，並請市府海岸管理工程處、環境保護局提出專案簡報。

簡報會議上，王麗珍首先對於海洋管理工程處以有限的人力結合智慧科技處理海岸事務，表示肯定；同時對於里海學堂運作模式、開設目標及成效進行瞭解，並就藻礁環境之維護、草漯沙丘周邊垃圾掩埋場使用現況及廢棄物清理問題、海岸環境監測科技中心監測成果、如何維護海岸自然環境，減少使用消波塊人工結構體之相關作為，以及面對外海漏油、區內偷排等突發狀況，有無建立橫向聯繫及SOP等詳加詢問。

另王麗珍亦關心市府將於2023年舉辦「世界客家博覽會」之籌設進度、經費使用、遭遇困境等，期許市府應完善規劃並妥善運用經費。下午前往中壢區實地巡察新明市場，並聽取「桃園市創新產業推行概況」、「桃園市新明公有零售市場活化再利用執行情形」專題簡報。

王麗珍對於新明市場整建、經營，以及各樓層活化執行所遭遇的困難問題，其解決對策與成效，青年體驗園區使用情形、青創基地進駐團隊進退場與輔導機制、地方創生計畫願景，及如何推動原鄉部落青年在地就業等事項，進行深入瞭解外，並於簡報會後，實地巡視新明市場各樓層使用現況，包括青創基地、公設民營托嬰中心、社區式長照機構、新住民培力中心、家防中心等非營利組織服務據點。

王麗珍表示，市府於推動創新產業時，應落實在地連結，並結合地方資源特性，培養在地居民熱衷於社區設計活動意識，鼓勵青年回流返鄉。同時期勉市府應多加創造青年就業機會，對於青年職涯發展、就業與創業，擬定長遠計畫，並致力鼓勵青年關心公共議題。

本次巡察受理人民陳情，因疫情及天候因素，影響市民外出意願，王麗珍表示，民眾如對於行政機關或公務人員違法失職措施或行為，可透過郵寄或監察院網站陳情信箱向監察院提出陳情。