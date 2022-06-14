桃園市觀音區草漯重劃區第6區內，近日有民眾發現，多處路段水溝蓋遭竊，形成「一整排黑洞」奇景，雖已放置三角錐警示，但當地民眾仍擔心不慎跌入受傷，盼負責單位加速補上。警方則表示，因該處無監視器，將擴大調查範圍追查流向。

市議員吳宗憲指出，該區域尚未開放車輛駛入，為當地民眾散步休憩地點，日前有人發現，大功路、學文路等路段，路邊兩側的水溝蓋竟整排被偷走，為避免發生危險，呼籲負責單位盡速處理。

現場可見，大功路兩側擺滿20多個警示三角錐，全是一處處失去蓋子的水溝，學文路上也有10幾處水溝蓋被偷，且在第1區也有相同情況。附近民眾說，因無車通行，傍晚或晚上常來此散步，小偷應是半夜來竊取水溝蓋，造成很多洞出現，若其他人沒注意到，很容易一腳跌進水溝相當危險，希望相關單位能加速補上。

對此，桃市府養護工程處說明，需調閱附近監視器揪出宵小，目前該重劃區由新建工程處負責，待交接給養工處後，會立刻將水溝蓋空洞補上。

警方表示，重劃區內沒有裝設監視器，追查難度增加，不過警方將擴大調閱範圍，盡力查出水溝蓋流向。至於是否有裝設監視器規畫？警方則說，目前沒有計畫在該處裝設監視器，若有相關單位提出需求，警方會一同前往會勘，評估是否有安裝必要。