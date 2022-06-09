監委表現讓人感覺失望，日前公布彈劾案審查會因為部分監委出席次數過低，甚至有監委提案數掛零，數據確鑿無法抵賴。但監察院仍大言不慚為這些不盡責的監委找藉口表示本屆有多位監委兼任人權會委員，需投入大量時間、精力在人權促進任務；若相關公務行程早已排定，導致無法出席彈劾案審查會，監委都依規定請假，並非無故缺席，且提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷績效的唯一依據。

監察院漂亮話說出口了，但到現在相關「假單」迄今未曾公諸於眾，難怪國民黨立委稍早用「監察院不是安養院，也不是酬庸院」諷刺，並要求監察院應定期公布監委開會狀況，讓全民來監督。

監察委員被批尸位素餐與怠忽職守，嚴重失職的聲浪不小，但監委們似乎置若罔聞。根據媒體報導，一位前監委表示，造成本屆監委出席率甚低的關鍵，是這一屆監委意識形態都很接近，讓監委們產生「少我一票也沒差」的想法。或許因為如此，「黨同伐異」成了本屆監委的標籤，「早有共識」何差我一票？這種卸責的荒唐作為，有何顏面對全國公職人員板起臉來說教？

當台灣的司法淪為執政黨控制言論的幫凶時，但至少還有少數媒體的第四權發出監督的聲音，攤在陽光下的司法公正還能免於淪喪。立法院在民進黨完全執政下一再護航行政權違失，監察院這種被認為是彈劾糾舉文武百官的最高監察機構，還有存在的必要嗎？

當監察委員自我沉淪領高薪的「國家安養中心」而不以為忤，國民黨立委對這些尸位素餐、麻木不仁的監委諸公還有何眷戀、不捨？就讓監院走入歷史吧，不要再堅持五權憲法的體制，否則只會讓在天之靈的孫中山蒙羞！

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