監察委員近日爆嚴重缺席彈劾審查會，糾彈案提案數與參與審查數僅個位數，國民黨團召開記者會痛批，據統計，有5名監察委員在20個月間出席次數低於8次，甚至有4名監委提案數「掛蛋」，監察院不是安養院，更不是酬庸院，當時提名這些「尸位素餐監委」的蔡英文總統與護航的民進黨立委，對的起人民嗎？要求監察院比照開放國會，讓全民一起監督。

國民黨立委鄭正鈐表示，據統計，監察院從2020年8月至今年3月這20個月間，總共開過22次會議，其中有5名監委出席率低於8次，包括監委王幼玲、葉大華、張菊芳、高涌誠、田秋堇等人均入列；另在提案量部分，4名監委蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐等人「0提案」。

「監察院不是安養院，更不是酬庸院」鄭正鈐指出，這4位0提案的監察委員，過去都有非常亮麗的背景和學經歷，例如蘇麗瓊曾經當過衛福部次長，可接手高登採購1600萬劑快篩試劑案；王榮璋曾任公平稅制改革聯盟召集人，可關注喧騰多時的太極門案；范巽綠當過高雄市政府的教育局局長，最近台南市政府爆發副發言人性騷擾爭議，應特別關心該案；林盛豐對於觀光、環保、公共建設事務熟悉，可著墨政院今年紓困不夠完善等領域。

國民黨立委李德維表示，這樣的監委不足以表率，也更被大家唾棄，而提名這些「尸位素餐的監委」的蔡英文總統，與當時護航的民進黨立委們應要自我反省與檢討，「對得起全國2300萬人民嗎？」每天花納稅人的錢，但連開會簽到都沒去，而這些監委的請假理由竟稱是機密，呼籲監委應發揮職權，而不是只會佔據高位而無所事事，並提出監察院能夠開放讓全民一起監督。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據《監察法》規定，彈劾權是監察委員最重要的職權，監委有虧職守、愧對人民，尤其新冠疫情發生2年多來，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，也沒見到監察委員立案調查，在這次疫情當中完全缺席，這是監察院成立以來未曾發生過的事情，難道監察院還在睡覺？還是裝睡叫不醒？

國民黨團要求，監察院定期公布監委出席各委員情況，供各界檢視，全民一起來監督，也要求在這波疫情當中，希望監察院不要怕行政院，立案調查監督政府，把防疫工作做好，以確保全民健康權益。