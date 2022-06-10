監委實地視察苗栗縣銅鑼科學園區汙水處理廠之運作情形。（監察院提供）

監察委員陳景峻、郭文東於今（10日）赴苗栗縣巡察，上午先赴縣府拜會縣長徐耀昌，並於縣府受理民眾陳情，共受理5件陳情案件，將陳情案件相關資料帶回監察院憑辦，下午則前往銅鑼科學園區關心廠商排放廢汙水的監測情形，要求務必與當地居民妥善溝通。

陳景峻、郭文東與徐耀昌就縣內疫情現況及縣警察局重建辦理情形，進行意見交流，並於縣府受理陳情，共受理有關越界建築、土地徵收、司法行政等5件陳情案件，委員當場協助民眾釐清訴求後，進一步向在場權責單位裁示處理方向，並將陳情案件相關資料帶回監察院憑辦。

陳景峻、郭文東下午前往苗栗縣銅鑼科學園區服務處會議室，聽取科技部新竹科學園區管理局及苗栗縣政府環境保護局簡報，就該園區廠商排放廢汙水之監測情形，暨西湖溪流域水質現況等議題，進行瞭解。

監委對於環保局定期稽查流域內各列管事業之精進作為，予以肯定，但近期有媒體報導因科技大廠將進駐銅科園區，致當地居民擔心半導體廢汙水恐排放至西湖溪流域範圍內，汙染農地。

監委除敦請科管局務必與當地居民妥善溝通，也對於廠商製程產生之廢汙水，建請思考朝回收再利用之方向規畫。簡報結束後，隨即視察銅科園區汙水處理廠之運作情形。