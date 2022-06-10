國立聯合大學化工系農藥檢測中心，專門提供苗栗縣農民最尖端的農藥殘餘檢測。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌10日上午在聯合大學農藥檢測中心直播介紹農藥檢測流程。（謝明俊攝）

國立聯合大學化工系農藥檢測中心，專門提供苗栗縣農民最尖端的農藥殘餘檢測。（謝明俊攝）

國立聯合大學化工系農藥檢測中心，專門提供苗栗縣農民最尖端的農藥殘餘檢測，送驗流程如圖。（謝明俊攝）

苗栗縣是農業生產大縣，國立聯合大學化工系自2020年成立新的農藥檢測中心，並自去年底開始，為縣內優質農產品提供最權威的農藥殘餘檢測服務，中心實驗室購置最新的分析儀，可以一次驗出381種化學成分，涵括目前市面上所常用農藥，苗栗縣農會與聯大合作，提供農民最尖端的檢測服務，苗栗縣長徐耀昌10日特地透過直播介紹，為苗栗優良農產品提供最好的保證。

國立聯合大學化工系於2020年6月，在傑出校友、優良企業等贊助下，成立了苗栗地區唯一的農藥檢測中心，並獲得TAF（財團法人全國認證基金會）認證，專門接受農民委託從事農產品農藥殘留檢測服務，確保農產品合理使用農藥及安全品質，確實協助農民做好把關工作，提供消費民眾安全無虞的優良農產品。

農藥檢測中心總共斥資了1500萬元完成初期設備建置，其中包括3部最先進的化學成分分析設備，一次可以驗出381種化學成分，幾乎涵括了目前市面上最常使用的各種農藥成分，並且所需時間比起以前快速，最短3天就可完成檢測，並且，農藥檢測中心持續增購設備，以最新最尖端的檢測機能提供苗栗農民服務。

苗栗縣農會為了提升縣內農民正確安全使用農藥，特別洽商聯合大學合作，提供苗栗縣農民檢測農藥殘餘服務，凡是苗栗縣籍農民或是設在縣內的農場，都可享用檢測7折優惠，每件樣品只收2450元檢測費，件數愈多也有折扣優待。

苗栗縣長徐耀昌10日特別在農藥檢測中心直播介紹中心各項設備及檢測程序，包括聯大校長李偉賢、苗栗縣農會理事長陳怡樺、總幹事鍾金光、農業處副處長蔡政新等一同參加直播，徐耀昌在中心專業人員的協助指導下，以當季小白菜作為檢驗樣品，透過實作了解各種高階分析儀使用方法，透過宣導正確的農藥安全知識，提升大眾農安知識。