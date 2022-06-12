高雄市日前發生人倫悲劇，63歲吳姓女子疑似照顧99歲失智父親及車禍成植物人的弟弟，加上自身罹患疾病，不堪壓力之下持刀殺死老父。吳女事後遭送醫治療，昨日出院後保持緘默，12日凌晨一時高雄地檢署依《殺人罪》聲押獲准，送往高雄女子監獄。

吳翁小女兒10日下午回新興區林森一路老家，發現臥室內父親與姐姐躺在血泊中，父親已明顯死亡，姐姐手腕有刀傷，立即通報警方，警方趕抵現場，將姐姐送醫，並通知鑑識人員採證。

大女兒疑似因照顧在照護中心裡植物人的弟弟，再加上老翁最近出現失智症情形，想將老翁送至安養院，遭老翁拒絕後雙方起爭執，家庭、照護中心雙方壓力下，情緒不穩才會犯案。

檢警昨公布相驗結果，發現死者頭頂右側有割傷，出血不少，但頭骨未凹陷，右腿靠鼠蹊部有一刀刺入傷，可能切斷動脈，左腿另有割傷，雙膝瘀血，生前疑有抵抗，初步研判為失血過多身亡，確切死因待13日複驗。

吳女昨深夜傷勢無礙出院，警方依指示將吳女送往高雄地檢署複訊，因吳女選擇保持緘默權，不願意說明衝突原因或案發情形。檢方訊後依《殺人罪》聲請羈押獲准後，約今日凌晨1時已被押往高雄女子監獄。