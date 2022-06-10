南亞(1303)今日舉辦股東會，董事長吳嘉昭談到，南亞搶搭高階電子材料在地化的趨勢，預計將砸下逾4700億元投資，包括低軌衛星、AI、電動車等，都是相當看好的領域，南亞積極為長期性發展積極應戰。

南亞搶搭電子高階材料在地化需求，預計將砸下逾4700億元，進行多元化生產佈局，目前已投資的投資案約711.5億元，再加上南亞科(2408)投資的10奈米製程研發、約3600億元，還有彰濱工業區正規劃的高階電子材料，包含高階銅箔廠、環氧樹脂廠等約400億元投資案，南亞搶搭科技趨勢，可說是大手筆投資不手軟。

目前南亞主要營收、獲利貢獻最大宗即為電子材料，面臨消費性電子市場疲軟，吳嘉昭表示，南亞不單單靠消費性電子，現在積極發展的是高端領域，有5G、AI、低軌衛星，南亞將抓住商機，以低軌衛星為例，所需的DRAM、銅箔均占很高分量比重，南亞擴充電子材料的產能，針對長久性的發展做準備，也因此，後續南亞因應高階材料在地化需求，仍將採取多元化生產佈局，主要投資案，仍以電子材料相關產業為主軸，並發展高值化、差異化的產品項目，在110年已投產的有台灣新港廠區高值化銅箔、大陸昆山ABF載板。

EG近年來市況越走越低，吳嘉昭分析指出，前兩年全球開工率還有7~8成，現在只剩下6成，若要EG市況回溫，則需有三大條件配合，包括聚酯需求攀升、全球EG廠共同減產，以及乙烯價格要掉下來。他坦言，以南亞來說，現在麥寮EG廠開工率只有4成，先前更一度降到4成以下，面臨出廠價不夠變動成本，主要出貨還是因為要維持基本客戶需求。