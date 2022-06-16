面對EG市況欠佳，南亞（1303）、中纖（1718）及東聯（1710）祭出減產保價，搭配強化高值、特化產品布局，緩解虧損衝擊。南亞麥寮產線開工率降到四成，只供應必要客戶量或是複材產品；東聯EG生產也彈性配合上下游需求作生產，並持續推進高值化的特化產品投產。

中纖16日股東會，董事長王貴賢表示，俄烏戰爭造成原油價格大漲，EG原料成本攀高，終端消費受到通膨排擠，整體市況並不好，現階段EG產線就是「少開」，以去化基本合約原料供應量為主，或是能夠轉嫁成本為主。靜待後續大陸防疫鬆綁、俄烏戰爭何時結束等發展。

中纖EG、EO、壬酚(NP)等化工營收占比約7成，聚酯化纖約28％。今年EG銷售目標約27.4萬噸、EO銷售目標為2萬噸、NP約1.86萬噸；聚酯半延伸絲(POY)4.5萬噸、聚酯全延伸絲(SDY)2萬噸、聚酯加工絲(DTY)2.61萬噸、聚酯粒1萬噸。

王貴賢說，EG新產持續增加，供過於求壓力升高，加上突發俄烏戰爭，國際油價大漲，EG生產成本壓力陡升。終端需求又面臨通膨消費排擠挑戰，排擠到非必要消費，EG下游化纖主要應用在服飾，自然受到影響。

據統計，今年全球EG總產能5,214萬噸、年增15.3％，需求量約3,483萬噸、年增3.5％，產能利用率約66.8％，為近四年最低水準。

南亞董事長吳嘉昭分析，過去EG平均開工率多落在七至八成，目前僅六成多，市況要改善有三個先決條件，包括下游聚酯業開工率提升、整體EG廠商不堪虧損而進行減產，還有乙烯成本下降等。

東聯第一季營運受EG下游需求低迷不振干擾，表現相對疲軟，伴隨上海解封，中國將力拼GDP成長，期盼加大內需力道。