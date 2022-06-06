日本股市周一收在近兩個月高點；油價走強之下，能源股彈高；美指期和大陸股票走強，也為股市帶來支撐。

周一日經225指數收漲154.32點或0.56%，為27915.89點；而在上周五科技股引領華爾街拋售之後，日經一度開盤低走。東證一部指數漲5.97點或0.31%，為1939.11點。

科技股是日經唯一下跌的板塊，跌0.07%，但相較早盤跌幅收斂。晶片製造設備巨頭東京威力科創上漲1.2%，報6萬670日圓，愛德萬測試漲0.55%，報9180日圓。

能源股表現最好，上漲3.21%；出光興產升5.41%，ENEOS升4.76%。

日本一家證券公司表示，目前還沒有足夠的交易催化劑，讓日經指數升破28000點，而美國CPI資料將在本周公布，因此交易量上升趨勢相當明顯。

優衣庫的母公司迅銷升2.77%，報6.87萬日圓；任天堂升0.77%，報5.78萬日圓。

市場預期日本政府將重啟GoTo Travel行動，推進了旅遊休閒股表現；全日空升2.9%，旅行社H.I.S.升3.29%。