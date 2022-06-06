藥華藥（6446）受惠新藥Ropeg銷售強勁，前五月營收9.52億元，年增496％，不僅站上歷史新高，並超越去年全年營收表現。執行長林國鐘表示，3月美國子公司已貢獻上億元營收，4、5月持續繳出雙位數成長。當地用藥反饋訊息正面，未來美國市場貢獻值得期待。

藥華藥因罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）歐洲出貨減少，5月營收3.47億元，較上月微幅下降1.6％，但年成長980％。

藥華藥指出，Ropeg除了在美國市場大放異彩，今年歐洲出貨量也已大於去年，且次數更頻繁。隨著歐美銷售持續成長，Ropeg銷售成長力道值得期待。

此外，藥華藥Ropeg的原發性血小板增多症（ET）新藥第三期臨床試驗，獲得數據安全監督委員會（DSMB）的正面回應，確定安全性無虞，建議臨床試驗繼續進行。

董事長詹青柳說，本試驗預計收案160名受試者，目前收案人數逾七成，最快今年底完成收案。希望ET未來能成為Ropeg的第二項適應症，造福更多病患。

藥華藥以原創性長效型創新生物新藥研發PEG技術平台及高難度小分子合成藥物技術等為基礎，配合跨國研發合作的模式，製造優質突破性新藥產品，幫助病患對抗血液腫瘤、慢性肝炎，以及某些嚴重的癌症。