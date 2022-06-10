萬海航運（2615）受惠運價維持高檔，及東南亞轉單效應發酵，帶動5月營收達250.78億元，月增1.34％、年增65.08％，居單月歷史第三高；累計前五月營收1,303.26億元、年增89.57％。

萬海航運總經理謝福隆在日前法說會上表示，在上海加速復工、全球塞港持續、美西碼頭談判變數下，船櫃供不應求將持續到今年，目前各地區原物料、半成品、成品的裝載需求殷切，加上高租金、高油價，墊高營運成本，五大變數齊聚，他預估海運運價滑落機會不高。

除了運價，即使進入後疫情時代，供應鏈逐步恢復，可以提高航商船舶運力，加上經濟逐年成長，貿易量增加，謝福隆認為，貨量、運力增加，對航運業也都是正面影響。

上海航交所今（10）日發布最新一周SCFI貨櫃運價指數雖然連四周小漲，上漲0.6％至4,233.31點，在上海加速復產，持續拉動亞洲周邊國家原物料運輸需求下，亞洲區間航線運價看漲，其中遠東到新加坡航點上漲1.34％，至於遠東到歐、美航線運價持續盤整修正。