超商龍頭統一超（2912）業內業外皆美，10日公告5月營收237.72億元，年增7.6％，也比4月增加1.9％，再度超越今年元月寫下的歷史紀錄。

統一超持續展店，截至5月底止，門市店數已達6,481家，比去年同期的6,191家增加多達290家，推動公司營收穩健成長，累積統一超今年前五月營收1,148億元，年增率6％。

在此之前，超商二哥全家昨天也已公布5月營收74.2億元，年增3.7％，比4月成長2.1％，衝上歷史第三高。

統一超主管表示，5月營收成長，主要因為深耕OPEN POINT熟客生態圈，開發多元鮮食與CITY系列飲品，並與旗下連鎖藥粧品牌康是美合作，搶先推出唾液快篩試劑，外加電商網購取貨需求旺盛，帶動本業營收衝高。

另外在轉投資事業方面，包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一速達、統一生活等也都貢獻營收成長。

由於5月天氣轉熱，進入飲品暢銷旺季，統一超的CITY系列推出全新完熟蘋果風味飲品，搭配行動隨時取、當筆加價購及檔期活動等，帶動相關業績成長一成。

另外呼應國內疫情升溫，確診及居隔人數增加，統一超架構離家最近的生活補給站，並與康是美合作成立防疫專區就近採買，領先零售通路首發引進唾液快篩，滿足消費者對於多元快篩的需求，帶動防疫相關用品業績倍數成長。

展望6月，統一超主管表示迎接夏日旺季，統一超將整合鮮食、冰品、飲料、零食等類別，推出各式新品。外加公司積極串聯線上線下，並藉由多樣化行銷活動活絡商機，樂觀看營運後勢成長可期。