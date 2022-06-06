藝術家林正明《世間查某人系列》作品。(林正明提供)

藝術家林正明。(林正明提供)

出生於高雄的藝術家林正明13歲開始學習國畫、水彩，曾獲中日交流全國書道展水墨畫銀賞，他還遇過3位啟蒙老師，開啟對藝術人生的探索，其中之一還成了他現在的牽手，《傻瓜樹系列》與《世間查某人系列》則是他藝術創作最經典的作品。

非科班出身的林正明年輕時曾遇到生命中的3位啟蒙老師，他們都是愛玩藝術的人，還與其中之一的夏千涵相知相惜，最後結為伴侶。另2位啟蒙老師之一李敏青在台灣以玩藝術空間廣為人知，陳紀融則是台北藝術大學講師。

林正明說，人要過得真、過得快樂，不要把麻煩帶給別人，創作其實跟做人一樣，看似簡單、其實很難。他每天會抽空靜坐冥想，因此也成就了他獨特的創作。例如《傻瓜樹系列》，每幅創作都代表他的人生心境大智若愚，敞開心胸、有捨即會有得、不必太過計較世間得失。

《世間查某人系列》則啟發自他的畫家妻子夏千涵，畫中的女人都是多彩多姿的繽紛顏色、也強調女人的生命力與女人堅強的意志力。夏千涵從年輕就被醫生診斷罹患憂鬱症，但兩人互相扶持走過患難，妻子更具有很強韌的生命力。