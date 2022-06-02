台中警方統計今年初迄今，「投資詐騙」案件計發生112件，財損金額5190萬元，呼籲民眾當心詐騙飆股簡訊，勿上當。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

「有存你的聯繫方式，很久不見...」飆股簡訊、LINE訊息頻傳，詐騙集團趁機傳送話術簡訊，你接到了嗎？台中警方統計今年初迄今，「投資詐騙」案件計發生112件，財損金額5190萬元，另釣魚訊息詐騙案件受理計38件，其中以「假網址盜刷信用卡」13件為最多，財損金額達55萬元，提醒民眾小心防詐，勿上當。

警方指出，「剛跟你電話聯絡，加我好友哦」、「Line好友怎麼找不到你？有事找你」、「老師精選十檔起漲股，請加Line領取」，吸引民眾點擊「簡訊短網址」導向Line好友連結，邀約加入投資Line通訊軟體群組，再以「投顧老師免費報牌」、「投資虛擬貨幣、外匯期貨，保證獲利」「輕鬆貸款」等訊息誘騙被害人，都是常見手法。

詐騙集團亦以短網址服務平台，隱匿原始假網址，搭配如「您有一件包裹」、「朋友代收簡訊」、「輕鬆貸款」等話術，以簡短的句子來誘騙民眾點擊連結至假的網站，要求輸入個人金融帳戶、密碼等竊取個人資訊。

警方指出，日前蔡姓民眾遭假貨運業者簡訊告知包裹未領需支付運費，點擊簡訊內假網址後輸入信用卡卡號等個人資料，日後接到銀行通知有刷卡紀錄才驚覺遭盜刷6萬多元，趕緊報警處理。

警方提供還原不明短網址小方法，民眾可至網路搜尋「縮網址還原」服務，將原本不知來源的短網址輸入後，即可還原短網址的真實網址，並分析是不是假冒的網站；網路帳號及密碼等個人資料勿隨意提供給他人。

另提供網路防詐觀念，不要輕信「網友」所傳來路不明的投資管道、應避免點擊來路不明網址，勿隨意提供個資，應定期檢視信用卡、網路銀行的刷卡紀錄有無異常，不使用對方提供的網址或登入驗證連結，疑似詐騙案件，可直接撥打「165」或「110」專線求證。