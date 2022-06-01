屏東縣溪北國小附設幼兒園的遠距教學別出心裁，幼教師嗨當「類youtuber」，每天拍片剪片上新片，以戲劇效果十足的後製影片成功吸引幼童及家長關注。（謝佳潾攝）

因應本土疫情延燒，屏東縣高中以下採遠距教學至12日，當中溪北國小附設幼兒園別出心裁，3名幼教師嗨當「類youtuber」，每天拍片剪片上新片，以戲劇效果十足的後製影片取代即時線上教學，成功吸引幼童及家長關注。

幼兒園主任沈佩樺指出，幼童不太適合即時線上教學，因老師在實體課程中會與孩子一起操作很多教具，若依樣畫葫蘆改成線上，小朋友只能盯著螢幕看老師講解，那很無趣，因此決定以拍片取代直播教學，並將影片加以後製，這樣才會生動有趣，有人想看。

為此，沈佩樺與其他2名幼教師陳雅婷、張雅芳斜槓當起「類youtuber」，在遠距教學期間展開一場奇幻旅程。適逢端午節將至，3人應景以此為題，融入繪本、勞作、體能等教學元素，拍出一系列連家長都搶看得有趣影片。

在分享繪本《老龍舟的心願》的影片上，看似一般看圖聽故事，但在老師生動的聲音呈現以及特意分集解說下，意外燃起小朋友的追劇魂，頻頻追問媽媽「怎麼沒有了」，最後逼得換媽媽追問老師下集何時出，小孩童言童語的求知慾，逗笑不少大人。

除繪本影片吸睛外，體能教學片也是看樂眾人，手指搖《慶端午》的影片一開始，3隻畫著可愛臉妝的手指動啊動，搭配搞笑的台語自我介紹「我們是溪北SHE」，瞬間抓住大家目光，令人忍不住繼續看下去並跟著動起來。

老師們的創意源源不絕，還把划龍舟變成室內運動，且結合《白蛇傳》讓白娘子、許仙、法海一同競賽，3人裝扮齊全在螢幕前奮力比賽的有趣模樣，透過後製音效更完美體現出來，全片看起來不輸專業製片，讓孩子看得開心、也讓家長看到用心。

「謝謝讓我客串一角。」對於幼教老師的別出心裁，校長蔡信東笑稱，其實是老師太愛演，但這就是活力，也是她們一直給小朋友的印象，她們不願疫情中斷這份熱情，不惜用到私人時間，也要堅持從腳本、拍片到剪片全都自己來，是她們的努力與付出，讓遠距教學更有意義。