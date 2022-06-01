遠距教學模式。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

受國內疫情升溫，新竹縣日前已宣布高中以下學校、公立及非營利幼兒園至6月2日前暫停實體課，改以遠距教學，但考量疫情尚未退燒，為讓學生避開疫情高峰，縣府表示新竹縣將持續延長遠距教學時間至6月10日。各補習班及課照中心亦建議同步採線上教學至6月10日。

暫停實體課程期間，學校應召開各學科教學研究會或學校課程發展委員會，討論評量方式與成績計算方式之彈性應變。各校畢業典禮得由學校邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論，取得共識採實體或線上方式辦理，但不開放外賓與家長進入校園。另國小疫苗集中施打照常舉行。

教育局長楊郡慈表示，因應學校老師在疫情期間的教學模式，教育局安排一系列的教師增能研習，增強老師線上教學與混成教學的能量，如辦理一場混成教學起步走米立雲直播的線上研習，這場研習將運用縣內獨有的線上教學平台米立雲來示範混成教學。

竹縣COVID-19 6-11歲兒童莫德納疫苗自5月6日起於縣內87所公、私立國小進行校園集中接種作業，5-17歲BNT兒童基礎劑及青少年追加劑亦於5月25日起進行校園集中作業，預計於6月10日前完成全縣國小接種作業，以增加國小疫苗覆蓋率，讓學童獲得更完善免疫力。另為保障學生學習權益，調整授課方式期間，學生雖以不到校為原則，但學校會主動關心學生參與線上學習情形，若學生無法居家線上學習者，學校會妥適安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。