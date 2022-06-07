台南市府前副發言人易俊宏遭控利用兒權講座講師等身分，多次性騷擾、猥褻青少年，還施壓逼受害者撤回檢舉。國民黨上午呼籲，台南市府、教育部青年署應對全案擴大調查，掌握實際受害人數，對加害者嚴查法辦，給受害者完整交代。

國民黨副秘書長王育敏表示，如果是長期利用權勢騷擾，受害者應該不只目前披露8位，調查過程政府公權力必須介入，禁止加害人接觸受害者；台南市長黃偉哲也應即徹查檢舉人個資外洩案，不要讓受害者保護機制淪為加害人施壓工具。

王育敏說，易俊宏有兩個官方身分，一個是台南市政府副發言人，一個是教育部青年署聘任的講師，利用講師身分參與教育部青年活動時，對青少年伸出魔爪，做出不當行為，是典型善用自己權勢的大人，對未成年人性騷擾、猥褻。

王育敏認為，正因易俊宏久任台南市政府副發言人，又是教育部青年署聘任講師，黃偉哲與教育部都難辭其咎，黃更不應將易俊宏離職做為切割。

國民黨發言人江怡臻質疑，易俊宏上周還主持台南市政府防疫記者會，5月底台少盟通報性騷擾醜聞就火速離職，6月1日即施壓受害者撤回檢舉，黃偉哲是不是為了年底選舉刻意包庇、切割？教育部與台南市政府有沒協助施壓被害人？

江怡臻說， 2014年至今，易俊宏擔任台南市兒福中心、高雄市研考會、嘉義大學、中原大學、高雄師範大學，台南一中、彰化高中學生會，屏東縣政府、台東縣政府等單位活動性別、學權與民主講師，相關單位不要息事寧人，也應即清查。

國民黨上午舉辦記者會，要求黃偉哲嚴查「南市前副發言人性騷慣犯」。記者會中也披露五、六年前尚為16歲時遭到易俊宏性騷擾的受害者音檔控訴。

該受害者表示，當年還是16歲高中生，剛開始接觸公民審議這個領域，參加活動時，主辦單位安排與易俊宏搭檔擔任工作人員，活動空檔，觀摩遊戲橋段，他詢問易俊宏要不要一起玩時，他卻回我「我比較想玩你」等言語騷擾。

該受害者說，被騷擾後刻意與易俊宏保持距離，但易仍會故意坐到他身邊，拍肩、搭肩，或從後面靠很近，甚至雙手搭肩抱住，當時只覺得很恐怖，希望活動趕快結束，升大學後和一些也參與類似活動的朋友聊天，才發現不少人有類似經驗。

該受害者指出，受到易俊宏騷擾者是在不同時間、不同場合下發生，有些甚至已到觸碰私密部位程度，但大家當時都是因為年紀小，易俊宏又是講師、大前輩，遇到騷擾場合只能隱忍，但當初的事情至今仍就是揮之不去的陰影。

該受害者說，至今每一年他參加教育部青年署舉辦的全國青年諮詢組織交流活動，還會看到易俊宏，也直到今年還聽說有高中生繼續被易俊宏侵犯，希望政府單位應有所作為，擴大調查，不應再聘用他，不要讓更多兒少或青少年受到同樣遭遇。