新竹市政府去年起號召市民加入防暴宣導行列，歷經1年培訓，最後從50餘位報名者中精選9人成為竹市首屆防暴宣講師，其中，游雅琪因本身是表演藝術工作者，她特別以自身「歌仔戲」專長結合說唱宣講，相當有特色，也引來社區熱烈回響。

市府指出，擔任社區防暴宣講人員，首先要完成32小時的初、中階培訓，於6個月內完成實地宣講10場，再參與高階課程培力16小時，才能取得社區防暴宣講師資格，同時也要持續完成專業教育訓練課程，相當不易。去年竹市有50多位民眾報名參與培訓，歷經1年培訓，只有9位宣講師脫穎而出。

林智堅表示，民眾對於家暴觀念意識逐漸抬頭，市府投入家暴處遇時，發現許多暴力的產生，來自於學習與錯誤觀念，市府從去年首次辦理社區防暴宣講師的培訓，希望從預防做起，結合社區力量，發揮因地制宜的創意宣導，讓初級預防工作能以更全面多元的方式進行。

他說，市府未來將持續規畫辦理宣講人員培訓，鼓勵更多民眾參加，讓竹市防暴守護結盟更為強大，發揮更大的影響力，建構防暴社區守護網。

其中，60歲的游雅淇是衛福部第3屆防暴宣講師，為竹市前3位防暴宣講師，其本身是表演藝術工作者，她特別將真實事件融入戲劇中，呼籲家庭暴力防治不應為文謅謅的口號，而是很可能發生在你我身邊的事。

由於宣講口號，常難以深入人心，游雅淇以自身歌仔戲的專長，結合說唱宣講，常讓台下的社區民眾聽的意猶未盡，就好像在真的看戲一樣，常聽的不想「下課」，而宣講的內容更是自然的植入聽者腦海中。

此次授證的9位防暴宣講師之一的巫瑞玉說，台灣有家庭暴力防治法是件很幸福的事，曾有位同事臉上經常有傷，後來才坦白遭失業丈夫毆打，當時因無家暴法保護只能隱忍，難以尋求協助及訴諸法律，因此當她聽見市府在招募防暴宣講師時，義無反顧地參加。

她指出，大家都應該廣為宣導，受害者因有種種顧慮，無法及時離開那個環境，但周遭的人卻能以1通電話，拯救1家人，阻止悲劇發生。

社會處表示，若各社區或單位有防暴課程或宣導規畫，可洽社會處社會工作科，了解需求並提供適合的課程或宣講師資，聯絡電話：03-5352386轉601、607，並提醒民眾若發現家暴或跟蹤騷擾他人的行為，也可伸出援手撥打113諮詢通報或110報案處理。