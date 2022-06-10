馬勝吸金集團前講師廖泰宇，成立「以太幣」(Ether)投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾億元，台北地方法院將廖男判刑10年8月，台灣高等法院更一審依非法經營銀行業務將廖男判刑10年。可上訴。

廖泰宇曾以泰旺企管顧問公司董事長身分接受訪問，自稱原為口吃患者，靠閱讀5000本書、14年投資逾300萬元，向號稱激發潛能的大師安東尼羅賓等人學習，從19歲月入不到2萬元，到31歲已經月入近200萬元。

高院更一審認為廖男以約定給付與本金顯然不相當之報酬及紅利之「凱莉星球」投資方案、「以太世界」等投資方案及「兆金皇朝」投資方案，對外招攬不特定投資，所為均造成眾多投資人財產上重大損失，危害金融秩序，欠缺法治及尊重他人財產之觀念。

合議庭指出，廖泰宇前因馬勝集團非法吸金案經起訴及判處罪刑，仍不知悔改，再以相類手法非法吸收大眾資金，擔任各該投資案在臺主導者，籌辦投資說明會、擔任講師，及對外招攬投資人，犯行重大但考量他坦承犯行，判刑10年，未扣案犯罪所得2310萬多元及美元2萬1900元、日幣270萬元，除應發還被害人或賠償外沒收。