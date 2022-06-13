有指標性意義的日本10年期政府公債殖利率，13日上漲0.5個基本點至0.255%，創2016年元月6日以來最高。同時，也衝破日本央行0.25%的政策上緣。

在美國5月消費者通膨續創40年新高後，債息上漲下，增加市場對聯準會大幅升息的擔憂。同時，由於美債價格暴跌，10日短期以及中期公債殖利率，也爬到10多年來最高。

索尼金融集團(Sony Financial Group)認為，美國的高通膨表示聯準會可能會加大升息力道，將給日本公債殖利率帶來不小壓力。再者，日圓近來有點急貶，也影響到日本物價，而當地金融商品價格，已漸漸反應日本央行貨幣政策萬一突然急轉彎。

日圓與美元匯價目前在134.62，而日圓在13日交易時，一度又再創新低點。美國愈來愈高的通膨將當地公債殖利率推升後，日本和美國之間的利差勢必也會擴大。

雖然日本央行每日無限量購買當地10年期公債，以保持基準利率低於央行目標值，但此公債殖利率仍然上升。在殖利率曲線控制下，日本央行將短期利率訂在負的0.1%，10年期債息則在0%左右。

自4月以來，日本央行每天都在無限量購買自己10年期公債。13日，日本20年期公債殖利率漲6個基本點至0.850%，30年的也攀升7.5個基本點至1.16%，使得殖利率曲線變得更陡峭。同時，40年的跟著漲9個基本點至1.26%。

日本央行宣布，將另外且不定期的直接購買日本公債，總金額在5000億日圓，約37.1億美元，且到期日在5年以上，最長可達10年的債券商品。