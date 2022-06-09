矽格111年度之經營方針，部分國家開始採取與病毒共存策略，全球景氣將逐步邁向復甦。在110年所遇到半導體缺貨情況下，各家紛紛以擴產來增加產能，預期111年缺貨情況將獲得紓解。各半導體相關預測機構紛紛調高111年半導體成長力道將比110年微幅上升。以各家市調及研究機構(IDC、WSTS、Gartner、VLSI Research、IC Insights)資料顯示，111年全球半導體跟110年相比，有4%-12%的成長。因此，矽格以戒慎恐懼，穩定中求發展的策略，來取得公司之最大利益。

111年經營團隊努力，先儲備充足資金維持公司安全的現金流量，其次努力開拓公司的競爭力，強化具有規模優勢產品線，擴大具有差異性的產品線，以及審慎擴充，保持設備較高的稼動力。

矽格依過去各年度營業收入之歷史數據，參考各專業預測機構對半導體產業，及封測產業的預測與業務單位拜訪各客戶之結果，雖然全球景氣受到諸多不利因素影響，但預估111年度矽格在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，預期銷售數量及營收仍將審慎樂觀。

矽格目標海外市場繼續開發，北美市場在110年較109年客戶數目增加。此外，在大陸市場開發上，也取得不錯的成績。因此在111年除原有拓展北美市場外，也積極拓展亞洲、中國、歐洲與日本市場。公司提升矽興(蘇州)產能及客戶群。而整合與利基型測試，矽格在多年的努力下，已具備了Mixed Signal、Logic、CIS、Memory、RF、Power 的測試技術與經驗；在此基礎下，結合市場的趨勢，往整合與利基型產品邁進。

歷經金融海嘯，國外許多IDM廠減少擴充封裝測試產能或是結束其生產線，有利於矽格爭取IDM廠釋出訂單。而各類新興產品應用如元宇宙、高速運算、深度學習、邊緣運算、Al、ARNR等，需高階製程，國際大廠都選在台灣下單，有助於矽格爭取訂單。以及各領域利多，如穿截式裝置將推陳出新及物聯綱的大量運用，將帶超一波電子零件的需求；汽車廢氣排放標準日趨嚴苛，帶動汽車逐漸往節能(油電混合或是電動車)及自動駕駛發展，有助於車用電子相關IC的成長；5G陸續商業化，5G相關設備需求逐漸發酵；半導體缺貨疑慮仍在，全球以台灣擴產較為積極，有利爭取訂單。不過仍受COVID-19及缺工等因素，影響原物料供給及供應鏈，進而衝擊生產。在半導體缺貨情況下，若各家盲目擴廠，待缺貨情況紓解後，是否出現產能過剩，進而出現削價兢爭情況，仍需密切注意。以及俄烏戰爭衝擊原物料、對俄羅斯祭出晶片制裁等措施、美國聯準會的預計升息與縮表對經濟大環境的影響、通膨可能造成的經濟衰退等不利因素。基於上述原因，公司仍樂觀帶著審慎態度來看待111年之景氣。