冠星-KY(4439)今舉行股東會，通過發放4.5元現金股利以及2元股票股利，至於除權息時間和股息發放則待23日(下周四)董事會後公告。

冠星-KY110年度營業收入淨額為新台幣74.18億元，較109年度增加20.29億元，增加37.65%；營業利益方面，110年度為新台幣4.08億元，較109年度減少1.47億元，減幅26.48%；本期淨利方面，110年度為新台幣3.36億元，較109年度減少0.8億元，減幅19.21%，110年度稅後每股盈餘為新台幣10.72元。

冠星-KY上半年從訂單來看，成長創高無虞，第二季是出貨旺季，按照以往的趨勢，營收會再超越第一季，也有信心優於去年同期。今年前5月營收為37.35億元，年增為37.8%。

展望今年，董事長林錦茂表示，公司已簽署位於大陸成衣廠的收購意向書，積極安排品牌客戶驗廠打樣中，實踐中下游整合，一條龍生產的目標，跨足成衣，本就是上市的目標之一，產業整合，帶來的不僅是毛利獲利的成長，也更代表對於產業的未來發展長期看好，從自家生產布供給成衣製作，掌握損耗，提升成本控制能力，為公司創造更大獲利空間。

林錦茂表示，疫情影響對於全球環境產業都造成巨大變化，加速品牌供應鏈朝集中、大者恆大發展，隨著各生產基地受疫情影響的不確定性，像前陣子越南停工對於整體紡織業造成的影響，意識到多產地戰略的重要性，除了現在已有的自有產能及新建中的越南外，未來5年冠星-KY也會持續關注其他可能的生產區域，朝多產地供應，這會是未來布局重點。