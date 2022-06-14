大同(2371)今日召開股東常會，董事長王光祥表示，為了加速改變大同迎向未來，提升經營績效與公司體質，將主導「公司組織再造」計畫，於今年下半年逐步展開，希望透過組織再造，聚焦公司核心事業群。大同去年表現亮眼，自接手擔任董事長後，111年第一季成績亦不俗，111年第一季合併營收76.6億元，年增16.7％；母公司獲利5.23億元，年增273.8％，EPS 0.22元，較110年同期EPS -0.13元增加了0.35元，不但寫下三年同期新高，也創下連續四季獲利的記錄。

王光祥指出，大同在經營團隊積極調整營運組織、業務轉型及費用控制下，繳出亮麗成績單。110年度大同合併營收新台幣296.04億元，母公司稅後淨利36.72億元，與109年稅後淨損10.76億元相較，轉虧為盈，大幅成長超過4倍之多達逾47億元，EPS1.57元，創近10年獲利新高。同時，在新經營團隊掌舵下，110年第二季到111年第一季，母公司亦連續四個單季獲利，為十餘年來首見。

總公司本業方面，受惠於電力事業需求帶動下，相關產品挹注收入，110年度營收161.76億元較109年的158.64億元成長1.97%，整體毛利率也較109年成長，增加7.3個百分點達到14.56%。轉投資事業方面，尚志資產大同莊園一期截至110年底累計營收91.13億元，大同莊園二期已於109年第3季預售完銷，總銷金額約25億元，預計112年第二季完工交屋挹注母公司營收及利潤。連續20年獲利且穩定配發股利的大世科(8099)110年合併營收42.72億元，EPS 2.01元。(2-1)