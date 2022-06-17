合庫金(5880)今舉行股東常會，董事長雷仲達表示，截至110年底合庫金控總資產高達新台幣4.43兆元，較109年成長6.9%，創歷史新高，為國內資產規模第六大的金控公司。股東會通過每股將配發股利1.3元，其中盈餘分配之現金股利1元，及盈餘轉增資配股0.3元。

110年合庫金合併稅後淨利達新台幣212.12億元，較109年度成長23.79%，每股盈餘(EPS)為1.51元，淨值報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別為8.83%及0.49%，各子公司亦均維持獲利狀態，合庫金控在疫情影響及金融市場的大幅波動下，仍創造穩健亮眼之獲利表現。

合庫金獲利主體銀行子公司持續擴大營運基磐，積極提升資產品質，呆帳費用、承諾及保證責任準備提存大幅降低。受惠於多頭市場及資產配置策略得宜，有效提升資金運用效益及增裕信託理財手續費收入，110年度稅後淨利達188.73億元，較前一年度稅後淨利148.92億元，增加39.81億元，目標達成率130.07%，獲利創下歷年新高。人壽、證券及票券子公司之業務持續穩健成長，全年度稅後淨利分別達13.64億元、7.42億元及5.08億元，較前一年度顯著成長，其中人壽及證券子公司之稅後淨利分別較前一年度成長約24%及12%，創下該公司成立以來歷史新高，顯示合庫金發展多元引擎效能已漸顯現。另資產管理、創投及投信子公司稅後淨利亦較前一年度增加，分別達3.4億元、0.72億元及0.38億元，集團7家子公司全數獲利。

雷仲達表示，面對升息循環、通膨壓力與疫情變數下，合庫金控仍將持續發揮核心金融業務優勢，深耕海外營運基磐；並擴增金融操作收益，提升資本使用效能。在金融科技方面，合庫將導入前瞻智慧科技，活絡數位轉型動力；並掌握綠色金融商機，於111年3月30日，合庫金控已正式簽署赤道原則，成為國內首家以金控名義簽署加入之金融機構，持續推動永續發展進程。更重要的是落實法律遵循精進內控，強化企業的經營韌性，讓股東、客戶與員工共享亮麗的經營成果。