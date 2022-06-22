聯發科(2454)旗下金雞達發(6526)今(22)日登錄興櫃交易，早盤股價一度衝上800元、漲幅達23％，成為興櫃股王，接近11:30時股價約720元，市值超過千億元，未來更有機會挑戰千金大關。

達發為聯發科小金雞，截至6月1日，聯發科為達發最大股東、持股86.15%。達發成立於2021年，結合兩家聯發科子公司，分別為絡達科技、創發科技，提供無線及寬頻通訊的系統及晶片完整解決方案為主，主要產品線有藍牙無線音頻系統解決方案、全球導航衛星系統晶片、光纖網路網關與路由解決方案、乙太網交換器晶片，及各類相關技術應用的產品，達發的TWS(真無線藍芽耳機)SoC市占率更是全球第一，客戶囊擴Sony、小米、蘋果Beats以及JBL，目前達發董事長為聯發科元老謝清江。

達發109年營收97.56億元，毛利率35.47%，稅前獲利12.3億元，稅後獲利10.75億元，每股淨利8.75元；110年營收117.4億元，毛利率48.9%，稅前獲利22.42億元，稅後淨利19.46億元，全年每股淨利15.79元；今年自結前4個月營收為71.45億元，稅前獲利18.46億元，稅後獲利13.8億元，每股淨利9.48元，毛利率為51.77%。