「千禧投顧公司」聯手印尼詐騙集團，在台吸金20多億元，自印尼引渡返台的台灣區分公司負責人陳宣銘一審遭判12年、併科罰金1億元，高雄高分院14日宣判，陳男改判14年，併科罰金3千萬，可上訴。
陳男對外自稱印尼商「千禧勝達」國際金融集團台灣區分公司負責人，被告黃智瑋、郭彥良（已身亡）則擔任外匯部經理和副總經理，王川溢掛名遠景全球集團台灣區負責人。上述人馬自2009年起至2016年3月，在高雄、台北市設立辦公據點，透過各種人脈網絡及製作「千禧投顧」公司中文網站、DM，涉嫌對外吸金，前後共招攬740名會員，吸金高達21億5959萬元，犯罪不法所得至少上億元。
一審判陳男12年、併科罰金1億元，王男10年、併科罰金5千萬元，黃男4年6月。高雄高分院14日宣判，陳男改判14年、併科罰金3千萬，王男改判13年6月、併科罰金1千萬，黃男刑度不變。
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