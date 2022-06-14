陳姓已婚男子因疫情失業，得知小三要外出注射新冠疫苗，竟阻止其外出，藉以要脅償還債務，並將小三推倒在床上勒頸，逼迫簽下12萬借據，遭控傷害罪嫌，士林地院日前審結，認陳男辯稱「輕推」說法避重就輕，不應以欠債讓其暴力行為正當化，依法判處拘役40日，得易科罰金4萬。

陳男與小三同居在新北市淡水，去年6月2日中午，小三打算出門打疫苗，陳阻擋她出門並徒手毆打小三的臉頰、掐脖子、導致臉部、脖子、雙手都抓傷痕跡，要求簽下借據才能離開，小三簽下12萬借據，離開後到警局報案。

陳男則稱，當天是因為小三要借錢，兩人發生爭吵，小三說他被老婆帶綠帽，才會很生氣，輕輕將小三推倒在床墊上，隨即就離開，之後還有騎車載她去打疫苗，並沒有不讓小三去打疫苗，否認有出拳或掐小三等情事。

判決指出，根據兩人因積欠債務加上遭辱罵戴綠帽，卻有發生爭執，之後小三身體多處挫傷，至於陳男所稱「輕推」，則會因傷害力道、手法而不同，造成不同的瘀傷、挫傷，認定陳男說法避重就輕，且陳男一再以小三積欠債務，盜用信用卡等事推卸責任，法官認為，欠債因循民、刑事管道解決，不應使用暴力手段逼簽借據，依法判處拘役40日，可上訴。