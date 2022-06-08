10年前因為一張偷拍照，讓這名正妹蔡茂瞬間在網路爆紅，被封為「翻版沈佳宜」，也成為不少人心目中的女神，如今10年過去，她沒因為一時的人氣放棄學業，反而更努力讀書，現她也曝光近況，從清華大學博士班畢業，讓網友都驚呼「美貌與才華兼具」。

蔡茂就讀吉林大學化學系時，因為一張被人偷拍的照片，讓她瞬間爆紅，清純姣好外貌，讓她入校就被選為校花，還被封為「翻版沈佳宜」，不過她沒因為高人氣就變成網紅或進演藝圈，而是選擇低調讀書，專心在課業上，曾有同學評價她「很安靜、認真，也很努力」，最常碰到她就是在自習室或實驗室。

蔡茂讀吉林大學時就是校花，常被偷拍。(圖／取自陸網)

蔡茂已從清華大學博士班畢業，多年過去美貌依舊。(圖／取自蔡茂微博)

畢業後，她又以406分的優異成績，考進中国科学院大学化學所攻讀碩士，之後又考取清華大學的博士，上個月她也發微博透露自己畢業了，「疫情下的博士答辯，以後就是Dr. Cai了」，讓網友都直呼太厲害了。

蔡茂會在自己微博發生活照，就像一般女孩記錄生活。(圖／取自蔡茂微博)

「學霸就算了，居然還這麼漂亮」、「你好棒，努力向你看齊」、「好漂亮好優秀」、「美貌與才華兼具」、「希望成為像漂亮姐姐一樣的人」。