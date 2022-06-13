今年與去年分別爆發新冠肺炎疫情，但台灣卻一直沒有新的大範圍血清研究，「宅神」朱學恒今（13）日指出，會有這樣的結果就是因為彰化縣衛生局長葉彥伯在2020年做血清抗體研究後，遭政府出動政風去查，他因此怒批「這簡直是中世紀黑死病教廷迫害醫生的翻版！哪一個國家做研究會出動政風去查？」

朱學恒今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞講無敵星星，卻沒有台灣本土研究資料，如今被全世界的研究推翻，也不敢進行反駁，而之所以沒有本土研究資料，就是因為葉彥伯團隊做血清抗體研究時，被政府出動政風（查），導致沒有人願意繼續做這件事。

朱學恒表示，全台灣至目前為止，大範圍的血清研究跟抗體研究就只有3個，而在葉彥伯之後就再也沒有，我們不知道疫苗的交互作用、不知道不同病毒株在台灣的感染影響、不知道疫苗注射之後跟病毒之間的交互作用、不知道兒童MIS-C人數暴增的原因，甚至不知道到底會不會重複感染，所以日前台大公衛學院教授詹長權才會呼籲政府公布重症及死亡個案的資料，就是希望能進一步分析做研究。

朱學恒認為，台灣因為初期沒有感染，本來可以成為研究疫情擴散最好的地方，但因為2020年的那場「大迫害」，導致快篩陰陽、普篩等都變成禁忌，才會造成現在連疫苗的科學根據都沒有，直言「從我們第一天開始用政風去迫害科學家、去壓制他的時候，台灣就再也沒有科學防疫過了！」