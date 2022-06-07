確診者身亡後在24小時火化，各地相關機構自疫情以來均如此執行，但日前指揮中心指揮官陳時中卻稱從未如此要求，引起各界譁然。資深媒體人、「宅神」朱學恒今（7）日爆料，據說許多殯葬業者已經忙著調冰櫃，在中央甩鍋的情況下，除非地方政府要來扛，「否則接下來冰櫃之亂會成為下階段問題！」

桃園市無黨籍議員牛煦庭今日在廣播節目《POP搶先爆》接受朱學恒訪問，兩人針對24小時火化一事進行討論。牛煦庭透露，這件事情爆發爭議後，他特別進行調查，結果發現自己的服務處在疫情爆發以來，沒有接獲過任何類似的陳情與請託。

牛煦庭指出，照理來說會有許多人嘗試溝通，看看有沒有機會不要這麼快將親人遺體火化，但實務上卻一件類似的陳情都沒接到，就是因為大家都認為這是法律上的規範，就算傷心也願意配合，結果政府突然180度大轉彎，怒批「是把所有人當白X嗎？我真的受不了這些人！」

朱學恒則指出，近日他詢問各地殯儀館相關規定，得到的答案是感染第五類傳染病而過世的遺體，不得使用殯儀館火化以外的服務，所以這些遺體不能停靈、不能存在殯儀館的冰櫃，也不能化妝，但現在陳時中說不需24小時火化，那家屬是否能做頭七？如果要做的話是不是要另外借冰櫃，因為大體不能冰在殯儀館中。

朱學恒爆料，據說有很多殯葬業者已經在想辦法調冰櫃，因為家屬說陳時中否認，因此不願意在24小時內火化。朱學恒說，政府甩鍋，殯葬業者面臨家屬壓力時只能配合，「除非地方政府要扛這個鍋，否則我看接下來，冰櫃之亂會成為下階段問題」。