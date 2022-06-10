黃健庭表示，經與黨團溝通後，評估後會盡快提出人選。（王惠慧攝）

國民黨祕書長黃健庭10日上午到新竹市，與地方黨部座談，商議新竹市長人選，黨籍議員17人全員到齊，有意參選的議員林耕仁在表達意見後離席，據了解，會後為表達基層意見，請在場議員於3人中寫下心中人選，由黨中央帶回參考。

會後黃健庭表示，今市議會黨團全員到齊，來溝通黨最近面臨的處境，也有談到年底市長提名，會中發言踴躍，共識是一定要團結，才有機會拿下新竹市長位置，黨團也盼能盡快確定人選，經溝通評估後，會盡快提出人選。

被問到對林耕仁的看法，黃健庭表示，林耕仁絕對是考量的人選之一，至於是否有其他人選，他回應「媒體上都有看到」而有無提名時間表，他則說，「不用壓時間」。

據了解，會議尾聲時，有拿紙筆給在座16名議員，請議員從3名人選中寫下心中人選，3人分別是林耕仁、立委鄭正鈐及清大教授翁曉玲，根據透露，多數議員支持林耕仁，若無意外應至少能拿到13票。

議會黨團總召陳治雄指出，感謝黨中央來關心市長選情，並表達為何人選遲而未決，由於去年市黨部民調後，外界對人選傳出雜音，黨中央希望反覆確認，林耕仁是能得到認同人選。

陳治雄說，由於時間緊迫，黨中央來了解地方聲音，去年市黨部民調的人選林耕仁，仍獲數多數黨籍議員的支持，黨中央也聽取了地方上的意見，樂觀看待之後發展。

陳治雄說，黨團當然希望提名愈快愈好，愈快決定人選，黨的凝聚力才更強，人選未定讓人心浮動，不利團結，至於市議員的提名，依慣例由地方黨部決定，尊重主委考量。

林耕仁表示，感謝黨中央到地方聽取基層聲音，並對他表達肯定、鼓勵，也感謝黨團同仁的團結，相信團結一致才能勝選。

議長許修睿過去已不斷強調，只唯一支持林耕仁，這也是黨團能夠團結的共識，只要非林耕仁，後果自負。