國內投信所發行的被動型基金ETF商品，規模已經超越主動型基金。最新資料顯示，40檔台股掛牌ETF的基金總規模已達7395億元新台幣，而主動型基金的規模僅有3700餘億元。被動型基金從市值型到高股息題材，再演化至題材型，及多種投資因子型。由中國信託發行的(00912)「中國信託臺灣智慧 50 ETF」，強調納入5種投資因子的Smart Beta ETF，並採取季配息。

中國信託投信繼去年推出3檔台股ETF後，今年再推出「中信臺灣智慧50 ETF（00912）」，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，擬訂6月13日至6月15日募集。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，目前市場最擔憂的議題為俄烏危機引發的經濟衰退及通膨風險，而國際貨幣基金組織（IMF）預估台灣經濟成長維持在3.5%~4.5%區間，且通膨走勢也相對於其他亞太地區國家趨緩。雖然今年以來因美國升息帶動資金回流，不過內資法人部隊依舊看多力挺，台股仍相對國際股市強勁，加上台股企業獲利佳、殖利率相對高，待外資歸隊可望進一步助攻下半年台股行情。

張圭慧樂觀看待台股下半年迎東風，且台股已歷經大幅度修正，有基本面的資產是具成長潛力的投資標的，然而過去無論是市值型或股息型的台股ETF僅專注在單一篩選面向，觀察過去10年，隨著景氣循環輪動，產業在不同的景氣循環位階下各有表現，若只側重單一條件，難免會「顧此失彼」。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）」所追蹤的「特選臺灣智慧50指數」，其最大特點就是法人級選股流程。依流動性篩選後，選取前50大市值之上市櫃股票，在自由流通市值加權為基礎下，再依成長、規模、品質、價值、動能5大投資因子調整權重，能在景氣變化或市場風格轉換時，更能調整至較佳的投資風向。

張圭慧指出，根據「特選臺灣智慧50指數」自2009年以來的回測績效，勝出臺灣50報酬指數報酬率高達163%，其中加入因子機制購是進化指數超額報酬的重大關鍵。

根據中國信託投信資料，00912前十大成分股詳細清單如下，其中前五大成分股分別為台積電(2330)、長榮（2603）、陽明(2609)、聯詠(3034)以及萬海(2615)。